- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, in cadrul unei ceremonii solemne, la Palatul Cotroceni a avut loc decernarea Ordinului „Meritul pentru Invatamant” in grad de Cavaler, Liceului Teoretic „Ion Constantin Bratianu” Hațeg, in semn de apreciere pentru rezultatele importante obținute in procesul…

- Directorul Școlii Gimnaziale nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, Alina-Elena Gealapu, a fost decorata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei cu Ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de Cavaler. Ceremonialul s-a desfașurat, vineri, 30 noiembrie, la Palatul Cotroceni, iar titlul i-a fost…

- Centrului Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Paunescu”, Recaș, județul Timiș, a primit Ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de cavaler, cu ocazia Zilei Naționale. Președintele Romaniei a semnat mai multe astfel de decrete de decorare a unor personalitați civile. Alte opt școli și colegii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete de decorare a unor personalitati civile, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, informeaza Adminstratia Prezidentiala. Ceremonie de decorare a unor personalitati civile cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei va avea loc, joi la Palatul Cotroceni,…

- Liceul Tehnic Buzau a fost distins cu Ordinul „Meritul pentru invațamant” in grad de Cavaler, prin decret al Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Reprezentanții școlii spun ca aceasta distincție prestigioasa vine ”in semn de apreciere pentru rezultatele importante obținute in procesul de formare…

- Momente emoționante s-au petrecut astazi la Liceul Tehnic Buzau. Unitatea de invațamant buzoiana, care a sarbatorit recent 50 de ani de existența, a primit Ordinul „Meritul pentru invațamant” in grad de Cavaler. Distincția i-a fost acordata in pragul aniversarii Zilei Naționale a Romaniei ,„in semn…

