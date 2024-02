centru european de moderare electorală TikTok, platforma de socializare extrem de populara, iși extinde influența in sfera politica, lansand un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Acest pas semnificativ este legat de preocuparile crescande pentru informarea corecta și […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

