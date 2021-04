Stiri pe aceeasi tema

- O parte a parcajului din Piata Constitutiei va fi folosita pentru un centru de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-through, potrivit unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 27 aprilie.

- Proiectul prevede ca se aproba utilizarea, pana pe 12 septembrie, a partii corespunzatoare a 240 de locuri de parcare, in vederea organizarii centrului de vaccinare de catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Centrul ce va fi infiintat va avea patru puncte de vaccinare.Potrivit…

- Suspendarea PUZ-urilor pentru cinci sectoare, propusa de primarul general Nicușor Dan este criticata de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care este de parere ca astfel Capitala va ramane printre cele mai puțin dezvoltate capitale europene. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone,…

- Primaria generala a Bucureștiului prin primarul general Nicușor Dan ar putea depune sa depuna dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti, scrie Agerpres. Un proiect in acest sens urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de vineri a Consiliului…

- A fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Circul Metropolitan din Capitala. Centrul functioneaza zilnic intre orele 08.00 – 20.00. Pe 29 ianuarie, consilierii municipali au adoptat un proiect in baza caruia o parte din Circul Metropolitan Bucuresti va fi pusa la dispozitia Administratiei…