Bulgaria depinde in prezent de combustibilul nuclear rusesc pentru ambele unitati de 2.000 de megawati ale centralei Kozlodui, dar vrea sa isi imbunatateasca securitatea energetica, in urma invaziei ruse in Ucraina. Centrale produce circa 35% din electricitatea tarii, iar in prezent foloseste combustibil nuclear furnizat de compania rusa Rosatom. Kozlodui intentioneaza sa semneze un acord si cu compania franceza Framatome, o divizie a grupului EDF, pentru un alt reactor, Unitatea 6. “Am facut, in sfarsit, un pas catre diversificarea combustibilului nuclear pentru centrala noastra. In acest fel…