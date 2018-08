Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, cu ocazia inaugurarii unei expozitii in cadrul Zilelor Culturale Maghiare, ca prin actiuni culturale romanii si maghiarii se pot cunoaste mai bine si pot proiecta impreuna viitorul. "Scopul nostru este sa aratam in acest an contributia comunitatii maghiare la tot ce s-a creat in Romania in aceasta perioada de 100 de ani. De aceea, avem mai multe programe. Acest program de la Cluj este unul interactiv, de fapt este o expozitie in care noi vrem sa aratam cel putin 100 de intamplari, povesti despre Cluj, despre contributia noastra la cultura si…