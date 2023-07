Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de la Cannes se traduce in lumea filmului drept cel mai mare eveniment de pe intreaga planeta. Peste Oscar, unde, in afara de covorul roșu, sali festive opulente și celebra statueta, nu prea mai exista nimic.

- Zilele trecute a avut loc cea de-a 76-a ediția a Festivalului de Film de la Cannes, iar ținutele purtate pe Promenade de la Croisette au fost mai surprinzatoare ca niciodata. Pe covorul roșu s-a aflat și Andreea Cristea, o tanara din Romania care a facut furori. Iata cine este frumoasa bruneta. Cine…

- Sindicatele din Franța s-au mobilizat din nou pentru a protesta fața de recent-adoptata lege de reformare a sistemului de pensii. De aceasta data manifestatiile au avut loc la Cannes, orașul in care se desfașoara celebrul festival internațional de film.

- A inceput cea de-a 76 editie a Festivalului de Film de la Cannes. Gala, prezentata de actrita Chiara Mastroianni, l-a readus pe Johnny Depp pe covorul rosu, dupa mai bine de 2 ani. Actorul a fost ovationat minute in sir. Michael Douglas a stralucit si el alaturi de sotia sa, Catherine Zeta Jones, si…

- Actorul american Johnny Depp a raspuns criticilor sai, miercuri, la Festivalul de Film de la Cannes, afirmand ca ceea ce s-a scris despre el este in mare parte o „fictiune oribila”, transmite AFP.

- CITESTE SI Ultimele zile pentru inscrieri la New Draft, rezidenta pentru scenarii de lungmetraj si intalniri cu producatorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu si Bianca Oana 11:07 15 Cannes - 500 de cineasti denunta ingerinte in actul de creatie 10:33 68 Muzee si gradini din Bucuresti se deschid in weekend,…

- La 30 de ani de la premiera, filmul de debut al regizorului Nae Caranfil intra din nou in cinematografele din toata țara. O comedie de dragoste lansata in secțiunea Quinzaine des realisateurs la Festivalul de Film de la Cannes din 1993, E pericoloso sporgersi va putea fi urmarit pe marele ecran in varianta…

- In 2023, se implinesc 100 de ani de la nasterea cineastului Ion Popescu-Gopo, personalitate marcanta a cinematografiei romanesti, care alaturi de Liviu Ciulei si Mirel Iliesiu, a fost unul dintre primii realizatori de film care au castigat, in secolul XX, un premiu la prestigiosul Festival de Film de…