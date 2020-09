Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: SECUREANU FLORIN – ADRIAN, la data faptelor manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din București,…

- Fostul manager al Spitalului Clinic de Urgența, Chirurgie Plastica și Arsuri din București, Stan Vitalie, este cercetat pentru 16 infracțiuni de luare de mita. Concret, managerul este acuzat ca a luat mita de la paciente, carora le-a facut operații estetice in spital, spunand ca au alte afecțiuni. …