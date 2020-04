Celebrul scriitor Stephen King le cere scuze fanilor: Îmi pare rău dacă te simţi ca într-un roman horror Romancierul american a declarat intr-un interviu faptul ca in ințelege pe fanii care simt ca ar fi intr-una dintre carțile sale horror, din cauza pandemiei de coronavirus. Citește și: O celebra cantareata rap a MURIT SUBIT la doar 25 de ani "Singurul meu raspuns este 'Imi pare rau'", a spus King. Din punctul de vedere al autorului aceasta situația era de așteptat mai devreme sau mai tarziu. ”Era de asteptat sa se intample. Nu s-a pus niciodata problema ca, in societatea noastra, unde calatoriile fac parte din stilul de viata, mai devreme sau mai tarziu, sa nu apara un virus care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net meu raspuns este 'Imi pare rau'", a spus King. Din punctul de vedere al autorului aceasta situația era de așteptat mai devreme sau mai tarziu. ”Era de asteptat sa se intample. Nu s-a pus niciodata problema ca, in societatea noastra, unde calatoriile fac parte din stilul de viata, mai devreme sau mai tarziu, sa nu apara un virus care…

Stiri pe aceeasi tema

- Stephen King spune ca ii intelege pe fanii care se simt ca si cum ar trai intr-unul din romanele sale horror, din cauza pandemiei. Volumul sau "Apocalipsa/ The Stand", din 1978, are ca subiect o pandemie virala care a decimat populatia lumii.Romancierul american Stephen King a declarat intr-un…

- Romancierul american Stephen King a declarat intr-un interviu pentru radioul public din SUA ca ii intelege pe fanii care spun ca se simt ca si cum ar trai in una dintre cartile sale horror din cauza pandemiei de COVID-19.

- Stephen King spune ca îi întelege pe fanii care se simt ca si cum ar trai într-unul din romanele sale horror, din cauza pandemiei. Volumul sau "Apocalipsa/ The Stand", din 1978, are ca subiect o pandemie virala care a decimat populatia lumii, transmite Mediafax.Romancierul…

- In “Apocalipsa” lui Stephen King, 99,4% din populația globului e ucisa de un virus eliberat din greșeala dintr-un laborator militar. “Slava Domnului ca virusul asta nu e la fel de agresiv”, a declarat autorul pentru CNN, citat de The Guardian.Stephen King a comparat pandemia de Covid-19 cu pandemia…

- Celebrul cantaret portorican Ricky Martin i-a numit "brute" si "ignoranti" pe cei care nu respecta izolarea la domiciliu, ca metoda de combatere a actualei pandemii de coronavirus, considerand "criminal" faptul ca pe strada sa existe oameni ce risca sa contracteze si sa raspandeasca boala, relateaza…

- Multe vedete de la noi au luat masuri radicale, avand in vedere ca ne aflam in plina pandemie de coronavirus. Acestea și-au anunțat fanii prin intermediul rețelelor sociale ca au ales sa faca cateva schimbari in viața lor. Iata cum se protejeaza Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman de Covid-19.

- Cristiano Ronaldo nu a ramas indiferent in ceea ce privește pandemia de coronavirus. Celebrul fotbalist a luat o decizie importanta: iși va transforma hotelurile in spitale. Totul pentru a-i ajuta pe bolnavii diagnosticați cu virusul ucigaș din China sa se vindece.

- O vedeta de social media din China a fost nevoita sa iși ceara scuze dupa ce s-a filmat mancand un liliac gatit, in condițiile in care noul coronavirus care a provocat o epidemie a fost asociat cu consumul carnii acestei specii, potrivit rt.com, anunța MEDIAFAX.Filmarea dateaza din 2017 și…