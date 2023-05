Celebrul jeleu, peste tot pe tik tok Jeleul in forma de ochi este testat tot mai des in ultima vreme pe rețelele de socializare. Este vorba despre jeleul cu care s-a inecat fata de 14 ani din Cluj, care a murit dupa cateva zile, la spital. Pe rețeaua TikTok, accesata in special de copii și tineri, au aparut provocari cu privire […] The post Celebrul jeleu, peste tot pe tik tok appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Jeleul in forma de ochi este testat tot mai des in ultima vreme pe rețelele de socializare. Au inceput sa apara provocari cu privire la mancatul jeleului. Zeci de clipuri au umplut internetul. Amalia Capra The post Celebrul jeleu in forma de ochi peste tot pe tik tok appeared first on Știri online,…

- Eleva de 14 ani din Cluj, care s-a inecat in timp ce manca jeleuri la școala, se afla in coma profunda și este ventilata mecanic, la spital. Adolescenta s-a inecat cu un jeleu miercuri, in timpul orelor de curs. Ea a fost dusa imediat la spital, dar medicii spun ca daca profesorii sau cineva din […]…

