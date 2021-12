Stiri pe aceeasi tema

- Top 15 cele mai bine imbracate vedete in 2021 Deși e inca pandemie, anul 2021 a fost unul plin de evenimente grandioase peste ocean. Ceremonii la care vedetele s-au intrecut in apariții vestimentare spectaculoase. Ținute apreciate și comentate de cei mai mari stiliști. Iata care au fost 15 dintre cele…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, isi va petrece ziua de vineri odihnindu-se si participand la cateva indatoriri oficiale mai usoare, dupa ce a petrecut o noapte intr-o clinica din Londra, pentru prima data dupa multi ani, unde suverana s-a internat, potrivit Palatului…

- O fata de 15 ani a murit in Italia dupa ce a fost impuscata de fratele ei, in varsta de 13 ani. Tatal copilului e cercetat pentru ca a pus in mana fiului sau arma de vanatoare, pe care o avea legal, relateaza mediafax. Sambata seara, o fata de 15 ani din San Felice del Benaco, provincia Brescia,…

Doua autoturisme s-au accidentat pe raza localitații Gilau, noaptea trecuta, fiind nevoie de intervenția echipajului de la descarcerare. Cinci persoane au fost transportate la spital cu leziuni,...

- In noaptea de luni, cutremur in Vrancea, 04 Octombrie 2021, la ora 01:27:58 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 122km. The post In noaptea de luni, cutremur in Vrancea first appeared on Partener TV .

- Ramona Olaru apare in fiecare zi pe micul ecran, prezinta rubrica meteo in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, de la Antena 1. Dincolo de cariera, ea s-a iubit cu artistul Cuza, de la „Noaptea tarziu”. Prezenta in emisiunea as.ro LIVE, vedeta a facut acum dezvaluiri despre trecutul ei amoros. A fost…

- Noaptea de vineri spre sambata a fost una de foc pentru medicii Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a declarat managerul unitatii, Florin Rosu. Ambulantele au stat la coada in curtea spitalului cu pacienti in stare grava care necesitau internare, 99- dintre acestia fiind nevaccinati, spune medicul.…