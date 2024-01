Stiri pe aceeasi tema

- Andre Agassi si Steffi Graf, doi dintre cei mai buni jucatori de tenis din toate timpurile, vin pentru prima data in Romania.Andre Agassi si Steffi Graf vor evolua, in 2024, la Sports Festival in cadrul unui demonstrativ de exceptie. Spectacolul de tenis va avea loc in 15 iunie, de la ora 18.00, in…

- Vestea inceputului de an vine din tenis. Iar pasionații sportului alb vor avea parte de un meci demonstrativ de nu trebuie ratat. Andre Agassi și Steffi Graf, doi dintre cei mai mari jucatori ai tenisului mondial, vor juca la Sports Festival. Partida va avea loc pe 15 iunie, de la ora 18.00, in BT Arena,…

- Andre Agassi si Steffi Graf vin pentru prima data in Romania, la Sports Festival. Show-ul demonstrativ de tenis se va juca sambata, 15 iunie 2024, in BT Arena. Andre Agassi si Steffi Graf sunt printre cei mai buni jucatori de tenis din toate timpurile.Andre Agassi si Steffi Graf, doi dintre cei mai…

- Carlos Alcaraz, nr. 2 mondial, a obtinut a treia sa victorie contra sarbului Novak Djokovic, liderul mondial, dupa ce l-a invins miercuri cu 4-6, 6-4, 6-4 la Riad, in Arabia Saudita, intr-un meci demonstrativ. Pana la aceasta partida, Djokovic conducea cu 3-2 in infruntarile directe, toate victoriile…

- Sarbul Novak Djokovici a fost desemnat campion ITF la masculin pentru a opta oara, un record, dupa un nou sezon de exceptie.Djokovici se afla in fruntea clasamentului all-time al campionilor ITF la masculin - cu doua trofee mai mult decat Pete Sampras - dupa ce a castigat premiul pentru prima data…

- Inainte de accidentarea de la Australian Open (de la inceputul sezonului), Rafael Nadal era lider al ierarhiei titlurilor de Grand Slam din tenisul masculin. La aproape un an de zile distanța, ibericul a ajuns pe locul 664 in ierarhia mondiala și la doua titluri mari majore in urma lui Novak Djokovic.

- Simona Halep a luat masa la Dubai cu Patrick Ciorcila, directorul turneului WTA 250 de la Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Intalnirea ar putea fi urmata de un anunț-bomba al sportivei. Imaginea cu Simona Halep și Patrick Ciorcila, postata chiar de dubla campioana de Grand Slam, lasa loc de multe…

- Rafael Nadal, 37 de ani impliniți pe 3 iunie, și Enrique Ayala, peste 90 de ani, au aceeași pasiune, tenisul. Caștigatorul a 22 de titluri de Grand Slam a avut un gest frumos fața de compatriotul sau, trecut printr-o suferința grava Rafael Nadal se pregatește de o revenire mult așteptata pe terenurile…