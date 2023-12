Stiri pe aceeasi tema

- ABBA Voyage ii recreeaza pe Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog si Anni-Frid Lyngstad ca versiuni digitale de inalta tehnologie ale lor, din perioada lor de glorie din anii 1970, datorita tehnologiei de captare a miscarii. Spectacolul, care a fost vazut de peste 1 milion de oameni, a generat…

- Marea Britanie a anuntat ca regreta profund decizia guvernului irlandez de a initia o contestare in instanta a legislatiei britanice care confera amnistie conditionata pentru crime comise in timpul celor trei decenii de conflict in Irlanda de Nord, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Londra…

- Producatorii filmului „Fast & Furious 9” au fost amendati saptamana trecuta in Marea Britanie cu 800.000 de lire sterline (aproximativ 920.000 de euro), dupa ce un cascador a cazut in timpul filmarilor, relateaza BBC. FF9 Pictures Limited, o filiala a Universal Pictures, a pledat vinovata,…

- O romanca de 28 de ani a fost data in cautare internationala dupa ce o valiza care conținea bijuterii in valoare de 350.000 de lire sterline a fost furata dintr-un hotel din centrul Londrei. Politia engleza a lansat un apel public pentru a afla unde se afla Marinela Manolescu, dupa ce valiza a disparut…

- Aproximativ 100.000 de protestatari au marșaluit prin centrul Londrei, cerand o incetare imediata a focului in Gaza. Detalii despre marșul pro-palestinian și reacția oficialitaților britanice la escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

- Doua școli evreiești din Londra au fost inchise, joi, pentru „siguranța copiilor”, informeaza SkyNews. Decizia a fost luata dupa o creștere a numarului de incidente de antisemitism raportate in Marea Britanie dupa izbucnirea razboiului din Israel.Școala primara Torah Voodas și școala primara Ateres…

- Aeroportul londonez Luton a suspendat toate zborurile pana miercuri la pranz din cauza unui important incendiu care a provocat prabusirea partiala a uneia dintre parcarile sale, a anuntat conducerea sa, scrie AFP. „Siguranta pasagerilor si a personalului nostru ramane principala noastra prioritate.…

- O investigație ITV News privind „epidemia” de furturi a surprins momentul in care un barbat a incercat sa fure dintr-un magazin din Croydon, sudul Londrei.Incidentul a fost surprins de camerele de luat vederi și s-a petrecut in timp ce proprietarul magazinului, Benedict Selvaratnam, acorda un interviu.Barbatul…