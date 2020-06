Celebra Monica Pop tună şi fulgeră împotriva celor care au gestionat epidemia Pandemia de COVID-19 a blocat accesul catre spitale bolnavilor cronici sau celor avand suferințe care s-au acutizat. In timp ce oamenii așteapta cu orele in fața unitaților medicale, unele cadre medicale lanseaza un avertisment și critica modul in care autoritațile gestioneaza situația acestei categorii de pacienți. „S-au intamplat lucruri nemaipomenite pentru care sper din suflet sa raspunda cineva pentru ca a pierde viața unui om care ar fi putut fi salvat e ceva impardonabil. Eu aș vrea tare mult ca cei care conduc lucrurile sa-și asume pentru ca, inca o data va spun, VINE VREMEA CAND VOR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

