Superba Jessica Alba a trecut printr-un mare pericol la inceputurile carierei sale. Vedeta de la Hollywood a trecut printr-o experiența traumatizanta cand a fost rapita in timpul filmarilor pentru show-ul TV „Flipper”, difuzat in SUA intre 1995 și 2000. Se pare ca frumoasa actrița a fost rapita cand avea doar 15 ani. Timp de 14 ore, Jessica […] Articolul Celebra Jessica Alba a fost rapita timp de 14 ore! Au gasit-o legata in portbagajul unei mașini apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .