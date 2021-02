Celebra capodoperă muzicală „Boema” de G. Puccini, premieră pe scena Filarmonicii Brașov Filarmonica Brașov vine in aceasta saptamana cu o invitație speciala pentru publicul meloman brașovean și nu numai. Opera Boema, una dintre bijuteriile compozitorului Giacomo Puccini, alaturi de „Turandot”, „Tosca” si „Madama Butterfly”, va bucura inimile celor prezenți la Sala Patria, astazi, 11 februarie 2021, ora 19.00. Lucrare cunoscuta ca fiind opera contrastelor, care oscileaza intre tragic și comedie, a devenit lucrare de referința internaționala, fiind unul dintre cele mai frecvent prezentate spectacole pe marile scene ale lumii, atingand performanța a nu mai puțin de o suta de reprezentații… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

