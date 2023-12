Celebra bloggeriţă italiană, amendată cu o sumă uriașă pentru o reclamă la un cozonac de Crăciun Celebra bloggerita italiana, amendata cu o suma uriașa pentru o reclama la un cozonac de Craciun Unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de moda din lume a fost amendat cu un milion de euro pentru o reclama la un cozonac de Craciun, anunța antena3.ro. Sanctiunile provin dintr-o ancheta in care autoritatea de reglementare italiana a observat practici comerciale neloiale legate de vanzarea unui cozonac italian de Craciun. Mai exact, este vorba de pandoro Balocco produs de Ferragni, o alternativa de Craciun la panettone, care a fost vandut in Italia la sfarsitul anului trecut, la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Chiara Ferragni a fost amendata cu 1 milion de euro. In urma unei reclame, cea mai cunoscuta influencerita din Italia, trebuie sa plateasca o amenda de 1,075 milioane de euro pentru practici comerciale neloiale legate de vanzarea unei delicatese de Craciun.

