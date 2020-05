Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Monica Anton, fost viceprimar de Piatra-Neamț și aparator al colonelului de Jandarmi Sebastian Cucos, a incetat din viața astazi, 31 mai, in casa ei din comuna Alexandru cel Bun, la doar 49 de ani, informeaza presa locala.Ea a fost gasita cazuta, cu fața in jos, iar soțul a chemat…

- Avocata Monica Anton, fost viceprimar de Piatra-Neamț, a incetat din viața astazi, 31 mai, in casa ei din comuna Alexandru cel Bun. Ea a fost gasita cazuta, cu fața in jos, iar soțul a chemat ambulanța. Din pacate, manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat. In camera in care era avocata au…

- Tanara de origine romana Paula Raluca Danila, in varsta de 20 de ani, a fost gasita moarta intr-un hambar pe camp, in apropiere de Siena.Paula se stabilise cu mama ei in Italia de cand fata avea 8 ani și cele doua locuiau in Abaddia San Salvatore. Pe 13 aprilie, a doua zi dupa Paștele Catolic, Paula…

- O femeie de 74 de ani din Ecuador, care a fost declarata moarta dupa ce a fost internata in spital cu Covid-19, a fost gasita in viata, doua saptamani dupa ce familia sa i-a organizat funeraliile, scrie BBC News. Situatia este dezastoasa in aceasta tara, morgile spitalelor sunt pline , mortii fiind…

- S-a confirmat! Nepoata lui Kennedy, gasita moarta! Saptamana trecuta aflam de o noua tragedie care a lovit familia Kennedy. Avocata Maeve Kennedy Townsend McKean si fiul ei, Gideon, au au fost dati disparuti in urma cu cateva zile in Golful Chesapeake. Iata ca, din pacate, finalul a fost cel de care…

- Actrita Carmen Galin a murit vineri, la varsta de 73 de ani, a anuntat muzicianul Nicu Alifantis pe Facebook."Ne-a parasit Carmen Galin, o actrita exceptionala, un suflet nobil, un om extraordinar. Drum lin catre stele, Carmen! Dumnezeu sa te aiba-n paza Sa!", a scris artistul. Citește…

- Jossie Harris, fosta iubita a legendarului pugilist Floyd Mayweather si mama copiilor acestuia, a fost gasita moarta. Harris avea varsta de 40 de ani. Floyd Mayweather si Jossie Harris au avut o relatie...