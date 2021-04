Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler: "As vrea sa atrag atentia asupra simptomatologiei care ar trebui sa trimita pacientul catre un consult medical in spital. Daca in valul doi vorbeam in mod deosebit de o monitorizare a saturatiei, sigur, saturatia ramane un parametru care trebuie monitorizat acasa, dar este extrem de…

- Lipsa poftei de mancare, somnolenta excesiva si presiunea care apare la nivelul toracelui sunt trei simptome care trebuie atent monitorizate la persoanele cu comorbiditati sau persoanele varstnice in treilea val al pandemiei si care ar putea indica o posibila evolutie spre agravare si impun consultul…

- „Azi este Ziua Internationala a Sanatatii. Adresez o interpelare premierului si ministrului sanatatii, referitoare la alocatia de hrana pentru pacienti, total insuficienta. Indiferent de specializarea lor, fie ca sunt medicii ATI, pneumologi, nutriționiști, doctorii susțin ca o alimentație de calitate…

- Institutul „Marius Nasta” din Capitala ramasese, duminica, fara locuri libere, dupa ce in ultimele trei zile s-a inregistrat o creștere brusca a pacienților diagnosticați cu COVID. Sunt pacienți mai tineri, care nu au apucat sa se vaccineze, și care fac forme severe, a declarat la Digi24 managerul Beatrice…

- Duminica, Institutul „Marius Nasta” nu mai avea niciun loc liber, dupa ce in ultimele trei zile s-a inregistrat o creștere brusca a pacienților diagnosticați cu COVID-19, a declarat managerul instituției, medicul Beatrice Mahler, la Digi24. Restaurantele NU respecta regulile impuse. Masura URGENTA…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „ Marius Nasta” din București: Lucrurile se complica mai mult daca apar mai multe variante circulante ale virusului. Din punct de vedere al populației, masurile anti-COVID raman la fel. Masurile cu masca și mainile spalate le vom duce cu noi și in aceasta primavara.…

- ”Din datele pe care le avem in acest moment, se pare ca avem o transmitere comunitara. Este extrem de important sa reevaluam toate focarele care au un numar mare de persoane infectate, dar pentru asta trebuie sa creștem numarul testelor pe care le efectuam in fiecare zi”, a spus Mahler. Medicul a subliniat…

