Cele trei persoane arestate după tragedia din Italia au fost deja eliberate La doar patru zile de la arestarea celor trei barbați in cazul prabușirii telecabinei in regiunea italiana Piemont, un judecator italian a decis sambata seara eliberarea acestora, informeaza News.ro, citand Reuters. In urma tragediei, 14 oameni au murit, singurul supraviețuitor fiind un copil in varsta de 5 ani.Trei dintre barbați pot ieși din inchisoare, iar cel de-al patrulea a fost plasat in arest la domiciliu. Decizia instanței a fost confirmata de procurprul-șef din Verbania, Olimpia Bossi, intr-o declarație pentru televiziunea RAI.Pe 26 mai, Luigi Nerini (56 de ani), directorul companiei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eitan, baiatul israelian care a reușit sa scape cu viața in urma accidentului produs duminica in regiunea Piemont, este conștient, relateaza ziarul La Stampa . 14 oameni au murit dupa ce telefericul in care se aflau s-a prabușit de la zeci de metri inalțime. Copilul și-a recapatat cunoștința, vorbește…

- Trei persoane arestate in dosarul tragediei de duminica din nordul Italiei O telecabina s-a prabușit într-o stațiune din Italia. Foto: Poliția italiana Trei persoane au fost arestate în dosarul tragediei de duminica, din nordul Italiei, în care 14 oameni, între…

- Polițiștii din Italia au arestat, marți noaptea, trei persoane care sunt banuite ca au stat la baza accidentului telecabinei din Italia. Catastrofa in urma careia 11 persoane au murit. Fotografiile care au fost realizate de anchetatori, la locul accidentului, arata fara dubii ca sistemul de franare…

- Anchetatorii au reținut trei persoane, in noaptea de marți, 25 mai, spre miercuri, 26 mai, considerate vinovate de caderea de la inalțime a cabinei de teleferic in Italia, in urma careia 14 oameni au murit, duminica, 23 mai, relateaza Digi24, care citeaza presa din Italia. Potrivit sursei menționate,…

- Potrivit ultimelor informații din Italia, este vorba despre 13 morți și 2 copii raniti grav, de 2 ani, respectiv 9 ani, care au fost transportati la un spital din Torino, in urma prabușirii telecabinei ce leaga stațiunea turistica Stresa de Alpino Mottarone, repusa recent in funcțiune. Intervenția echipelor…

- O telecabina in care se aflau mai multe persoane s-a prabușit, intr-o stațiune montana din Italia. In urma incidentului tragic, 12 persoane și-au pierdut viața, iar doi copii se afla in stare grava la spital, potrivit publicațiilor locale La Stampa și Repubblica. Totul a avut loc in stațiunea Stresa,…

- In plin val doi al pandemiei, India a inregistrat, joi, pentru a doua zi la rand, peste 4.000 de decese provocate de temutul virus, transmite Reuters. Cifrele nu sunt, insa, exacte pentru ca in zonele rurale multe cazuri raman neraportate din cauza lipsei testelor.Bhramar Mukherjee, profesor de epidemiologie…

- Mii de persoane au participat in orasele din Franta la proteste de Ziua Muncii. La Paris au avut loc ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine, iar 34 de protestatari au fost arestati, relateaza Reuters.