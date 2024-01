Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu iși dorește sa stea la coada, mai ales daca este printre super-bogații lumii. Cea mai mare nemulțumire a participanților la Forumul Economic Mondial de la Davos saptamana aceasta a fost legata exact de cozile lungi și blocajele care au fost supuși pentru a intra in hotel sau la evenimentele…

- Asadar, prin CU 90 din data de 4 ianuarie 2024, firma poate utiliza certificatul de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru: "Desfiintare corp C1 si corp C2 Primaria Constanta a eliberat un certificate de urbanism pentru firma Meridian Project amp; Logistic SRL prin Aida Chiru vizand o…

- Luna decembrie este un prilej de distracție cand facem multe excese și avem un stil de viața mai puțin sanatos. Petrecerile, mesele imbelșugate și alcoolul sunt nelipsite in perioada sarbatorilor de iarna, iar odata cu Noul An organismul are nevoie de recuperare. Un nutriționist dezvaluie cateva metode…

- Unii dintre cei mai bogați oameni din lume aleg sa-și petreaca ziua de Craciun cu familia sau cu prieteni, dar asta nu inseamna neaparat ca stau la ei acasa, dar daca locul inseamna „acasa”, nu se refera de fiecare data la reședința lor principala.

- Sorin Bute a descoperit dragostea pentru acest meșteșug in anii studenției. Aflat in Italia, a indragit arta lucrului cu metalul de la maeștrii italieni, iar in anii ce au urmat a cautat sa se perfecționeze in tehnici tradiționale de prelucrare a fierului

- In multe privințe, prezentarea recent lansatului Cybertruck de la Tesla nu difera prea mult de ceea ce ofera alte camionete și SUV-uri de pe piața. Deosebirea consta in faptul ca, potrivit lui Elon Musk, Cybertruck este mașina perfecta pentru sfarșitul lumii, scrie Insider. Așadar, cum arata viitorul…

- In timp ce 2024 de apropie, banca daneza de investitii a sugerat ca lumea se afla intr-un ”punct de inflexiune, drumul familiar al ultimului deceniu se apropie de sfarsit”. Predictiile se concentreaza pe ”o serie de evenimente improbabile, dar subapreciate” care, daca ar avea loc, ”ar trimite unde de…

- Orice jucator pasionat știe ca intr-o lume cu o continua evoluție a jocurilor de noroc online, alegerea unui cazinou potrivit a devenit o sarcina complexa. Cu atatea opțiuni disponibile, cum știi ca ai facut cea mai buna alegere? Exploreaza in continuare importanța review-urilor in alegerea unui cazinou…