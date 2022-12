Cele trei categorii de români care mai trebuie să depună declaraţiile la furnizorul de energie electrică Guvernul ar putea renunta la declaratia pe proprie raspundere pentru cei care au mai multe locuinte, in ce priveste pretul la energia electrica. Astfel, ar putea fi pastrata declaratia pe proprie raspundere doar pentru familiile cu trei copii, cele monoparentale sau persoanele care au echipamente medicale in casa. Legea plafonarii pretului la energie electrica stabileste ca daca pentru perioada viitoare exista posibilitatea sa primiti un pret plafonat, dupa parcurgerea intregului proces birocratic, pentru perioada trecuta pretul va fi mult mai mare. Cine nu mai depune declaratie pe proprie raspundere… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

