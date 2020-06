Cele patru tari europene care au anuntat ca prelungesc restrictiile pentru romani dupa deschiderea frontierelor Multe tari din Europa si-au redeschis granitele pentru cetatenii din UE, insa unele pastreaza restrictii in cazul persoanelor care vin din state cu o rata ridicata de infectare cu coronavirus.



Romania este printre tarile cu cele mai multe cazuri de COVID-19 din Europa, cu o incidenta cumulata a noilor cazuri de coronavirus la 100.000 de locuitori ridicata, de 17,7. Tara noastra este depasita doar de Suedia (119,4), Portugalia (43,7) si Marea Britanie (27,4), dupa cum a explicat si profesorul Alexandru Rafila, prezinta situatia Stirile Pro TV.



