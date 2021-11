Stiri pe aceeasi tema

- Victor Chirila este noul ambasador al Republicii Moldova in Romania, decretul numirii sale in aceasta funcție fiind publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES. El a mai exercitat functia de consilier la Ambasada Republicii Moldova in SUA. Victor Chirila, 50 de ani, are studii de masterat…

- Nicușor Mocuța este unul din romanii care au avut norocul sa traiasca visul american. A ajuns in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, in urma cu 16 ani, cu 500 de dolari in buzunare. Astazi are propria companie de comerț electronic și circa 100 de locuințe peste ocean și Romania. Intr-o lume total…

- Compania FlixMobility, care deține brand-urile FlixBus și FlixTrain, a anunțat ca a achiziționat Greyhound Lines, cel mai mare operator de transport cu autocarul pe distanțe lungi din Statele Unite, de la britanicii de la FirstGroup plc. Greyhound este o celebra companie americana de transport cu autocarul…

- Peste 80% dintre femeile insarcinate din Romania care au raspuns unui sondaj cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 declara ca nu sunt imunizate, iar cel mai frecvent invocat motiv este lipsa informațiilor cu privire la efectele vaccinului pe termen mediu și lung. Chiar și in aceste condiții, una…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o convorbire telefonica cu consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, Jake Sullivan, prilej cu care cei doi inalti oficiali au salutat aniversarea, la 13 septembrie, a 10 ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind…

- Experiența de joc dintr-un cazinou este unica, dar si mai fascinata este istoria cazinourilor. V-ați intrebat de unde vine numele de „casino”? Cuvantul casino provine din cuvantul italian care inseamna casa mica. Se spune ca primul cazinou legal și cu aceasta titulatura a aparut in 1765, in Elveția.…

- Romania participa din nou la cea mai intensa și plina de emoții cursa The Speed Project: o cursa unica in lume, inceputa in 2014. Pana in 2019, participanții alergau din Los Angeles, California, pana la Las Vegas, Nevada, pe o distanța de 340 mile (aprox. 550 kilometri) in echipe de cate 6, in ștafeta.…

