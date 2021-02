Cele mai scumpe componente din compozitia produselor cosmetice inovatoare Sa descoperim impreuna care sunt cele mai valoroase componente cosmetice



Odata cu dezvoltarea noilor tehnologii si a mecanismelor moderne de creare a produselor inovatoare pentru mentinerea tineretii, domeniul cosmetologic a cunoscut o evolutie impresionanta. Sa descoperim impreuna care sunt cele mai valoroase componente cosmetice:



Trufe



Trufele sunt adaugate in mod activ in compozitia cremelor, scrub-urilor si mastilor de fata. Ciupercile rare contin un complex de vitamine B si antioxidanti puternici, care mentin nivelul optim de umiditate in celule. Cosmetologii italieni… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

