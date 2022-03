Cele mai populare: Zece știri false despre invadarea Ucrainei NewsGuard avertizeaza ca mai multe canale de dezinformare se extind dincolo de site-uri și conturi și au legaturi directe la Kremlin. Potrivit The Guardian , afirmațiile neadevarate despre autoritațile de la Kiev care susțin nazismul se numara printre cele mai frecvente falsuri transmise online in contextul conflictului Rusia-Ucraina, potrivit analizei. NewsGuard, o organizație din SUA care monitorizeaza credibilitatea site-urilor de știri, a declarat ca surselor mass-media de stat ruse li se alatura site-uri mai puțin cunoscute pentru a promova narațiuni inșelatoare. Iata cateva dintre ele: „Locuitorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave militare de transport ar fi fost doborate in zona Kiev, relateaza Digi24. Armata rusa nu a comentat inca informația, dar se presupune ca aeronavele ar fi transportat militari. Informația a fost dezvaluita de oficiali americani din Aparare. Aviația militara rusa a avut mai multe incercari…

- Zeci de explozii și focuri de arma in mai multe zone ale capitalei Kiev s-au auzit in tot cursul nopții de vineri spre sambata. Peste 50 de explozii și focuri de arma au fost semnalate in zonele Shulyavka, Beresteiska și Gradina Zoologica din Kiev. Exista, de asemenea, rapoarte despre focuri de arma…

- UPDATE: 23:15 - John Kirby, purtatorul de cuvant al Departamentului de Aparare, spune ca SUA considera ca mai multe trupe rusești intra in regiunea Donbas din estul Ucrainei. „Cu siguranța credem ca forțe rusești suplimentare se deplaseaza in acea regiune”.Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale…

- Directorul SRI le explica parlamentarilor criza din Ucraina, dupa ce Rusia a ocupat provinciile Donețk și Lugansk. Directorul SRI, Eduard Hellvig, este invitat la Comisia parlamentara de control asupra activitații SRI. Tema discuției este criza din estul Europei. Audierea se desfașoara marți dupa-amiaza.…

- Prezenta la bilantul anual al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Nicoleta Pauliuc, presedintele Comisiei pentru Aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senatul Romaniei, a cerut conducerii institutiei sa pregateasca trecerea la perioada post-pandemie Fii la curent cu cele…

- Separatistii din estul Ucrainei, care sunt sprijiniti de Rusia, au anuntat joi ca fortele guvernamentale ucrainene au deschis focul, pe teritoriul controlat de ei, de patru ori in ultimele 24 de ore, acuzatia fiind insa respinsa de Kiev, informeaza Reuters.

- Rusia a inconjurat Ucraina din punct de vedere militar. Prezenta si pozitia sa de forta continua sa ridice ingrijorarea ca isi va invada vecinul si va aprinde un nou conflict in Europa, potrivit businessinsider.com

- Afirmația președintelui Emmanuel Macron de a le da ”batai de cap” francezilor nevaccinați prin inasprirea restricțiilor și obligativitatea de a prezenta dovada vaccinarii pentru a accesul la mai multe activitați au facut ca mii de oameni sa iasa sambata in mai multe orașe din Franța și sa protesteze,…