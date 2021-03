Cele mai periculoase locuri. Unde ne putem infecta cel mai ușor cu noul coronavirus In viața de zi cu zi, derulam activitați și ajungem in locuri care care prezinta, in diverese grade, riscul de a contracta COVID-19. Antena 3 prezinta un clasament al acestor locuri, pe baza riscurilor asociate, conform informațiilor Institutului Național de Sanatate Publica. Calatoriile cu avionul - risc crescut Zborul cu avionul este unul dintre cele mai riscante lucruri cand vine vorba de infectare. Oamenii sunt mereu in graba in aeroporturi, nu respecta distanțarea fizica, renunța des la masca. Sa nu uitam nici de locurile din avion care sunt extrem de apropiate. Copilul tau este unic, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

