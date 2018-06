Stiri pe aceeasi tema

- Instrumentele si produsele de top din domeniul infrumusetarii, sfaturi de la cei mai buni specialiști in domeniu și sesiuni gratuite de infrumusețare, toate acestea vor fi oferite timisorenilor in cadrul celui mai nou eveniment promotional pregatit de CCIAT, BeautyFull Days. Evenimentul va avea si o…

- Timisorenii pot alege, in aceste zile, la Centrul Regional de Afaceri, cum sa iși mobileze noua casa sau cum sa isi schimbe designul actual al casei. Expo Universul Casei Tale si Expo Mobila, actiunile organizate de CCIAT, sunt deschise publicului pana duminica seara.

- O vizita facuta in aceste zile la Centrul Regional de Afaceri va poate da idei și soluții practice daca aveți planuri sa va amenajați casa. Aici are loc o noua editie a doua dintre cele mai vizitate evenimente promotionale organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Expo Universul…

- In perioada 17 – 20 mai, Camera de Comert din Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE & Expo Mobila. Manifestarea reunește peste 40 producatori, distribuitori,…

- Cei care se muta in casa noua sau doresc sa-si reamenajeze locuința dupa noile tendinte vor putea afla ce se cere, in ultima perioada, la principalele saloane de specialitate in domeniul mobilei si designului interior. Timp de patru zile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, peste…

- O noua ediție a unei expoziții naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare are loc la Timișoara, in perioada 17 – 20 mai. Targul “Universul casei tale & Expo Mobila” este organizat de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Primul dintre cursuri se adreseaza persoanelor din unitațile a caror activitate are impact asupra mediului. Prefecționarea este organizata prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, iar perioada de desfașurare este 23 aprilie – 4 mai, de luni pana vineri intre orele 17– 21.…

- Ediția a XV-a a Salonului Internațional de Vinuri VINVEST s-a terminat cu succes. Peste 2.700 de persoane au vizitat expoziția organizata la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, in acest sfarșit de saptamana. Ediția din acest an a salonului s-a desfașurat sub motto-ul “Identitatea vinului romanesc”…