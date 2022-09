Cele mai noi tehnologii și tendințe în materie de televizoare: iată care e viitorul Noul an a venit cu o noutate foarte interesanta: au aparut primele televizoare cu panouri QD-OLED (Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), infrațite cu un televizor QLED. Știm de aproape trei ani ca Samsung lucreaza la aceasta tehnologie de panou, dar a trebuit sa așteptam pana la CES pentru a ne face o idee aproximativa despre ceea ce are de oferit. Tehnologia QD-OLED vine intr-un moment in care piața televizoarelor a ajuns la o maturitate remarcabila și poți gasi un televizor QLED foarte ușor. Cele mai avansate modele cu panouri LCD pe care le gasim in magazine au caracteristici pe care cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia de stimulare a precipitațiilor cu ajutorul generatoarelor terestre va fi folosita, in premiera naționala, la nivelul județului Vrancea. Primele 10 generatoare terestre vor fi amplasate in punctele de lansare a rachetelor antigrindina din județ și vor deveni operaționale de saptamana viitoare.…

- Acestea sunt zile de glorie pentru tehnologia TV. Ultra HD 4K este acum bine stabilit, televizoarele 8K sunt din ce in ce mai frecvente, HDR este disponibil cu ușurința, iar streamingul ne pune la indemana o oferta aproape infinita de conținut, toata ziua, in fiecare zi. Dar acestea sunt, de asemenea,…

- Pe masura ce conflictul se prelungeste ucrainenii cer tot mai multe arme din partea Occidentului. Contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, care monitorizeaza inca de la inceputul razboiului evolutia armamentului din ambele tabere, a prezentat primele imagini cu armament trimis de Romania armatei ucrainene.…

- Dinamo și-a prezentat noul antrenor principal, Ovidiu Burca (42 de ani). Dinamo va ataca promovarea in Liga 1 cu Ovidiu Burca, ex-Rapid II și Rapid U19, pe banca tehnica. Noua conducere a clubului alb-roșu, reprezentata de administratorul special Vlad Iacob, a batut palma cu Burca miercuri seara. „Este…

- Peste 200 de lectori au participat la cele 24 de sectiuni ale primei Conferinte Nationale "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI", organizata de Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures si Asociatia Medicala Romana, sub patronajul…

- In cadrul primei Conferinte Nationale „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" organizata de Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures si Asociatia Medicala Romana, sub patronajul Academiei Romane, a fost prezentat un moment in memoria profesorului…

- In cadrul primei Conferinte Nationale „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" organizata de Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures si Asociatia Medicala Romana, sub patronajul Academiei Romane, a fost prezentat un moment in memoria profesorului…

- O vedeta de la postul de televiziune Kanal D a lasat romanii fara cuvinte. Invitata la o zi de naștere, prezentatoarea de știri nu a vrut sa faca deloc economie de bani. Iata cine este vedeta Kanal D care a aparut plina de aur la o petrecere! Deși ținuta a fost aleasa pe ultima suta […] The post Vedeta…