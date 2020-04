Cele mai mari scaderi ale preturilor locuintelor din UE intre anii 2007 si 2019 s-au inregistrat in Romania si in Grecia

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile locuințelor din Romania sunt cu 26% mai mici fața de boom-ul imobiliar din 2007. Țarile UE in care propietațile s-au scumpit cu peste 80% Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, de la boomul imobiliar din 2007 și pana in 2019, exceptie facand doar sase state membre…

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2007 si trimestrul patru 2019, exceptie facand doar sase state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost...

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2007 si trimestrul patru 2019, exceptie facand doar sase state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Grecia (minus 35,6%) si in Romania…

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2007 si trimestrul patru 2019, exceptie facand doar sase state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Grecia (minus 35,6%) si in Romania…

- Comparativ, in Uniunea Europeana deficitul guvernamental a ramas neschimbat la 0,9% din PIB in trimestrul al treilea al anului trecut, in timp ce in zona euro s-a mentinut la 0,7% din PIB. De asemenea, Eurostat a dat publicitatii si datele privind raportul datorie guvernamentala/PIB in trimestrul…

- Pretul caselor a crescut in 22 de state membre UE in perioada cuprinsa intre 2007 si trimestrul trei 2019, insa Grecia si Romania au inregistrat cele mai semnificative scaderi ale dupa criza financiara din UE, minus 40%, respectiv minus 27,2%, arata datele publicate joi de Eurostat.In contrast,…

- Productia industriala a scazut cu 1,5% in zona euro si cu 1,3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2018, iar in randul statelor membre cele mai semnificative scaderi in ritm anual au fost inregistrate in Grecia (minus 8,3%) si Romania (minus 7,5%), arata datele…

- Peste doua treimi (68%) dintre companiile cu cel putin 10 angajati din Uniunea Europeana au furnizat angajatilor dispozitive mobile cu acces la Internet, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In acest clasament, pe ultimele locuri se afla Bulgaria, unde doar 46% din companii au…