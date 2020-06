Cele mai mari nume din teatrul internațional, la conferințele speciale FITS online 2020 Programul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu din acest an include și o serie de 12 conferințe speciale cu nume mari din lumea artistica internaționala. Conferințele sunt transmise online, iar accesul este gratuit.Pelanga marispectacole de teatru și de dans sau spectacolepentru copii, organizatorii FITS au pregatit și oserie de discuții cu personalitați artistice din toata lumea.Pana acum, acestea i-au avut invitați pe coregraful britanic AkramKhan, regizorul italian Pippo Delbono, regizorul german ThomasOstermeier și soprana romana Angela Gheorghiu.In ultimul weekend al ediției din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

