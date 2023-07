Cele mai inedite metode prin care să alegi un pepene roșu copt perfect. Trucuri demne de un expert Cand vine vorba despre sezonul cald, specialiștii ne recomanda sa consumam cat mai multe fructe și legume proaspete, de sezon. O salata de castraveți sau o porție de pepene roșu sunt niște alegeri excelente pentru o zi cu temperaturi ridicate. Insa, atunci cand mergi la cumparaturi, trebuie sa urmarești cu atenție anumite detalii, ca sa nu dai degeaba banii la magazin sau la piața, relateaza Lyla.ro .Cum sa alegi un pepene roșu copt și dulceCauta pata galbenaAtunci cand vrei sa alegi un fruct copt și dulce, privește cu atenție coaja. Aceasta pata este, de fapt, locul in care pepenele a stat pe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

