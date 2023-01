Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au detectat in haloul stelar, care reprezinta limitele exterioare ale Caii Lactee, cele mai indepartate de Pamant stele cunoscute din galaxia noastra, situate aproape la jumatatea distantei dintre aceasta si o galaxie vecina, transmite joi Reuters.

- Aurul este considerat unul dintre cele mai prețioase metale și din cele mai vechi timpuri, investiția in aur a fost una profitabila, pentru ca valoarea acestui metal a crescut in mod constant. Chiar și in zilele noastre, cand oportunitațile de business sunt atat de variate, investiția in aur este una…

- Astronomii au descoperit un numar mic de stele impraștiate in centrul Caii Lactee, care sint ramașițe ale unui nucleu galactic antic, cind galaxia noastra era inca un „bebeluș”, transmite rbc.ua cu referire la Science Alert. Oamenii de știința au folosit cea mai precisa harta 3D a galaxiei, precum și…

- Soarele este steaua din centrul Sistemului Solar și este cunoscuta ca cea mai apropiata stea de Pamant. Astronomii spun ca Soarele nostru are o varsta de aproximativ 4,6 miliarde de ani, iar vechimea sa ii face sa se intrebe cat de lunga va fi viața Soarelui? Cum va arata steaua noastra dupa ce se…

- Meteoritul, al noualea ca marime inregistrat, cu o lațime de peste 2 metri, a fost dezgropat in Somalia abia in 2020, deși pastorii locali de camile spun ca știau de existența lui de generații intregi, fiind numit Nightfall in cantecele și poeziile lor.

- Urmarile mortii explozive a unei stele masive au fost surprinse intr-o imagine publicata luni de Observatorul European Austral (European Southern Observatory), care infatiseaza filamente imense de gaz stralucitor expulzate in spatiu in timpul producerii supernovei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Telescopul spatial James Webb al NASA a surprins o imagine uimitoare a Stalpilor Creatiei, o formatiune de stele in formare, aflate in nebuloasa Eagle, la 6.500 de ani-lumina de Pamant, informeaza Sky News. Formatiunea a a fost fotografiata prima oara in 1995 de telescopul spatial Hubble. Cea mai recenta…