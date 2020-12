Cele mai împodobite case de Crăciun din întreaga lume Brazi impodobiți, mii de luminițe, decorațiuni de toate felurile și multe, multe culori. Oameni din Canada, SUA, Marea Britanie, Filipine și de prin alte parți ale lumii au ales sa faca din impodobirea locuințelor lor de Craciun un adevarat spectacol. Vezi in VIDEO-ul de mai sus cum arata unele dintre cele mai impodobite case de Craciun din intreaga lume. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI. Sursa foto: Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

