- Ieri, polițiștii de frontiera suceveni au descoperit 32.400 de pachete cu țigari intr-un microbuz inmatriculat in Marea Britanie și aflat in curtea unui imobil din Vicovu de Sus. Proprietarul imobilului a spus ca nu știe cine a lasat microbuzul acolo. Marfa de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ…

- In data de 05 noiembrie 2019, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontiera Oancea au retinut, in vederea cercetarii penale si a confiscarii, aproximativ 5320 grame canabis si diverse marci de tigari de contrabanda. Autoritatea vamala a sanctionat soferul cu amenda contraventionala in valoare…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Punctul de Trecere al Frontierei Vama Veche au depistat trei femei care intentionau sa introduca in tara 154 de pachete cu tigari, ascunse pe corp si disimulate in textile.In dimineata zilei de 31.10.2019, actionand in baza unei informatii, politistii…

- La sfirșitul saptaminii trecute, polițiștii de frontiera de la Sectorul Brodina au descoperit mai multe colete care conțineau 9.850 de pachete de țigari de proveniența ucraineana. Marfa in valoare de 115.000 de lei a fost confiscata. Sint efectuate verificari pentru identificarea contrabandiștilor și…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora - judetul Iasi au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni de cooperare desfasurate in zona de responsabilitate, 10.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 118.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata…

- Marfa de contrabanda a fost gasita de politistii de frontiera in bagajele unui bulgar care era pasager intr-un microbuz ce circula pe ruta Chisinau-Sofia. Tutunul aromat, de provenieneta Arabia Saudita, a fost confiscat, iar contrabandistul a fost amendat.

- Polițiștii de frontiera suceveni au confiscat nu mai puțin de 12.000 de pachete de țigari de contrabanda din anexa unei case din localitatea Lupcina. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca in cursul zilei de luni, 1 octombrie a.c., politistii de frontiera s-au deplasat la un imobil de pe raza localitatii…

- Oamenii legii au retinut in flagrant, pe 29 august, membrii unei grupari criminale specializate in contrabanda cu marfuri de larg consum. In urma perchezitiilor a fost ridicata marfa de circa 3 milioane de lei, care nu era insotita de acte de provenienta. Marfa a fost adusa in tara de la „Dragonul Rosu”…