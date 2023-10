Cele mai frumoase povești din lumea afacerilor din această săptămână ExxonMobil a fost capul de afiș al unei saptamani foarte interesante pentru business-ul mondial. ExxonMobil a anunțat un acord de preluare a Pioneer Natural Resources, liderul de extracție din Bazinul Permian, din sud-estul SUA, intr-o tranzacție evaluata la 59,5 miliarde de dolari. Achiziția, cea mai mare Exxon de la Mobil Oil in 1998, va stimula cu siguranța o consolidare mai mare. Chevron și ConocoPhillips cauta, de asemenea, pe terenul de șist firme pe care le-ar putea cumpara, deși perspectiva ca giganții petrolieri sa inghita micii foratori ar putea determina autoritațile de reglementare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Birkenstock au debutat slab, miercuri, la bursa din New York, cu 11% sub pretul lor din oferta publica initiala, semnaland prudenta investitorilor dupa ce cateva companii de profil au inregistrat scaderi ale actionilor lor, in urma cotarii la bursa, transmite Reuters preluat de news.roTitlurile…

- Un pas mare pentru Birkenstock: producatorul german de sandale și-a facut debutul la bursa de la New York, cu o evaluare de 8,6 miliarde de dolari care confirma succesul sau in domeniul modei și al luxului. Birkenstock a stabilit prețul unitar al acțiunilor la 46 de dolari, la mijlocul intervalului…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,8%, reusind sa inveerseze declinul initial. Actiunile companiilor de retail au condus castigurile, cu o crestere de 2,2%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 1,06%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,88%, iat FTSE 100 al bursei din Londra…

- Birkenstock, producatorul german de incaltaminte premium sustinut de firma cu capital privat L Catterton, vizeaza o evaluare complet diluata, de aproximativ 10 miliarde de dolari, in oferta sa publica initiala (IPO) foarte asteptata la bursa din New York, transmite Reuters.Compania si actionarii…

- Noul CEO al grupului, Eddie Wu, va deveni simultan CEO interimar si presedinte al unei divizii care se confrunta cu o crestere slaba a vanzarilor inainte de o oferta publica initiala (IPO) pregatita pentru anul viitor. Inainte de plecarea sa brusca, Zhang urma sa renunte in septembrie la titlurile de…

- Chatbotul ChatGPT este capabil sa prezica cu exactitate mișcarile prețului acțiunilor.Acest lucru arata ca modelele mari de limbaj pot fi instrumente puternice pentru a prognoza prețurile acțiunilor, susțin cercetatorii de la Universitatea din Florida.Este o descoperire care poate revoluționa…

- Sustinut de companii precum Mastercard, Barclays si London Stock Exchange Group , Fintech Growth Fund isi propune sa investeasca intre 10 si 100 de milioane de lire sterline in companii fintech, de la banci axate pe consumatori si grupuri de tehnologie de plati pana la infrastructura financiara si tehnologie…

- Subscriere, Pana Acum, De 1.5 Mld. RON Pentru FidelisAstazi este ultima zi pentru subscrierea titlurilor de stat Fidelis din luna aceasta. Investitorii de retail au alocat pana acum un total de 478 mil. RON si 216 mil. EUR, in total 1.5 mld. RON. Investitorii au manifestat un interes ridicat…