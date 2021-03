Cele mai frumoase locuri din Japonia, fascinanta țară de la capătul pământului Frumoasa, mistica și extraordinara in egala masura, Japonia, cunoscuta de obicei pentru industrializare, este gazda unor temple istorice cu o arhitectura fascinanta, restaurante de clasa mondiala, palate imperiale și unele dintre minunile naturale din lume. Pe scurt, Japonia are ceva de oferit pentru toata lumea și o vizita aici va va oferi amintiri de neuitat pe care le veți prețui pentru o viața intreaga. Realizarea unui top cu cele mai frumoase locuri din Japonia nu este simpla, dar bloggerii de la globalgrasshopper.com au intocmit o lista cu locuri pe care nu trebuie sa le rateze niciun turist… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda efortului uriaș financiar și uman de reconstrucție dupa cutremurul și tsunamiul care au lovit pe 11 martie 2011, mulți dintre cei evacuați acum zece ani din nordul Japoniei refuza sa se intoarca, accentuand o problema deja existenta: depopularea zonelor rurale ale țarii, scriu publicația Nikkei…

- „Bucovina, plai cu flori” spune un vers celebru din muzica populara romaneasca și mare dreptate are. Va prezentam, mai jos, cele mai frumoase destinații turistice din Suceava. Cele mai minunate 11 locuri din Bucovina romaneasca. Care sunt cele mai frumoase zone istorice din județul Sucevei. Cele mai…

- Lonely Planet a pus Scoția pe lista țarilor care trebuie vizitate de orice turist din lume. Milioane de turiști ajung aici in fiecare an, iar daca vreți sa fiți printre ei, va prezentam cele mai frumoase locuri din Scoția. Da, anumite parți ale acestei țari pot fi indepartate și greu accesibile. Și…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs in estul Japoniei, in regiunea Fukushima, la aproape zece ani de la dezastrul nuclear din 2011. Seismul puternic a fost resimtit pe scara larga in toata tara și a zguduit cladirile capitalei Tokyo.

- Prima proba test a anului in vederea Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo risca sa fie amanata din cauza restrictiilor de la frontierele Japoniei, anunta mass-media nipona de miercuri, citata de AFP. Competitia test de natatie artistica, prevazuta intre 4 si 7 martie, va servi si ca…

- Directorul general al Comitetului de organizare a JO de vara de la Tokyo, Toshiro Muto, manifesta un optimism moderat in legatura cu vaccinarea anti-Covid pornita la nivel mondial, care ar putea conduce la desfasurarea in siguranta a celui mai mare eveniment sportiv din lume, scrie Reuters, care a obtinut…

- A treia putere economica a lumii aproba un buget record pentru 2021, de peste un trilion de dolari, pentru redresarea dupa pandemie Guvernul premierului nipon Yoshihide Suga a aprobat luni un buget record pentru anul fiscal 2021, in valoare de 1.030 miliarde de dolari, pentru a accelera redresarea dupa…

- Ninsorile din centrul Japoniei si de-a lungul coastei de nord au izolat mai multe localitați și au intrerupt curentul electric la aproximativ 10.000 de gospodarii.Situația rara a determinat Guvernul de la Tokyo sa convoace, astazi, o reuniune de urgenta pentru a gasi soluții și pentru a-i ajuta pe cei…