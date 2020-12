Chiar daca sunt producții vechi, filme precum „Cum a furat Grinch Craciunul” sau seria „Singur Acasa” aduna in fiecare an de Craciun o mulțime de oameni. In continuare va prezentam o lista a filmelor clasice de Craciun pe care daca inca nu le-ați vazut este obligatoriu sa o faceți. SINGUR ACASA Topul celor mai frumoase filme de Craciun nu avea cum sa nu inceapa cu seria „Singur acasa” care-l are ca protagonist pe Kevin, interpretat de actorul Macaulay Culkin. An de an, filmul bate recorduri de audiența, fiind cel mai vizionat film din aceasta perioada a anului. In Romania, primul film din serie,…