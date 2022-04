Cele mai frumoase felicitări și mesaje în imagini de Paște. Colaje FOTO Cele mai frumoase felicitari și mesaje in imagini de Paște. Colaje FOTO. Daca vrei sa le transmiți celor dragi, pe langa un gand frumos și o imagine, ai de unde alege. Iata cele mai frumoase felicitari in imagini de Paște. De asemenea, poți opta și pentru a-ți face propria felicitare, folosind cateva din mesaje de mai jos: „Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii. Hristos a Inviat!” Cele mai frumoase felicitari și mesaje in imagini de Paște. Colaje FOTO „As vrea sa petrecem Pastele impreuna. Desi nu e posibil,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catolicii au intampinat la miezul noptii Invierea Domnului, iar, la Vatican, Papa Francisc si-a inceput predica din cadrul slujbei specifice acestei nopti intr-o bazilica plina cu mii de credinciosi, asa cum nu s-a mai vazut in ultimii doi ani din cauza restrictiilor cauzate de pandemie. In cadrul Slujbei…

- In lumina zilelor sfinte, cand Biserica Romano-Catolica serbeaza Invierea Domnului, iar comunitatea se imbraca in veșmantul stralucitor al bucuriei și al speranței divine, adresez tuturor credincioșilor romano-catolici urarea: Cristos a Inviat! Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor pace in inimi și…

- Felicitari și mesaje de 8 Martie bune de trimis. Ziua de 8 martie este ziua internaționala a femeii, insa cei mai mulți o considera ca fiind ziua mamei. Mesaje de trimis pentru mama „Singura persoana care va avea intotdeauna incredere in mine, care va fi intotdeauna langa mine, care ma va iubi intotdeauna…

- MESAJE pentru MAMA. FELICITARI și URARI de 8 MARTIE, ziua femeii MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE 2022. Urari și felicitari pentru mama. Mesaje de 8 martie ziua femeii Mesaje de 8 Martie pentru mama. De Ziua internaționala a Femeii, transmite-i cele mai frumoase ganduri celei mai importante persoane femei…

- Cele mai frumoase imagini de primavara cu mesaje și urari de ziua femeii. FOTO. Se apropie 8 martie, iar daca vrei sa transmiți un gand frumos mamei, soției, sau unei prietene apropiate, iata cele mai frumoase mesaje și SMS-uri pe care le poți folosi. De ziua femeii, un gand bun poate sa aduca un zambet…

- Azi a inceput postul Pastelui pentru credinciosii ortodocsi si greco catolici. Prima saptamana binecuvantata a Postului Mare este perioada cu alese valeitati duhovnicesti ce se vrea a fi cu adevarat o cale, un pelerinaj spre tinta finala: omorarea pacatului din noi si invierea nostra sufleteasca.…

- Postul Paștelui 2022, cunoscut și sub numele de Postul Mare, incepe cu 40 de zile inainte de sarbatoarea Invierii Domnului. Paștele va fi anul acesta pe 24 aprilie, iar postul va incepe pe 7 martie. Postul Paștelui simbolizeaza perioada de 40 de zile de post pe care Mantuitorul nostru Iisus Hristos…

- La mulți ani de Sfantul Valentin. Mesaje și felicitari virtuale. Sfantul Valentin se apropie, iar daca nu ai inspirație pentru a le ura celor care poarta acest nume un gand bun, noi te ajutam. Iata cele mai frumoase mesaje și felicitari virtuale pe care le poți transmite celor dragi de Sfantul Valentin.…