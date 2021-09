Cele mai frumoase 5 garduri pentru curtea casei Cand iți construiești o noua locuința, gardul este și el important, așa ca trebuie sa știi care sunt cele mai frumoase garduri pentru curtea casei tale din care poți opta. In primul rand trebuie sa știi ce vrei. De la singuranța, calitate, sau doar aspect, iar asta depinde și de zona unde locuiești. Oricum ar fi, cu siguranța in imaginile de mai jos te vei putea inspira și vei putea gasi gardul perfect pentru curtea casei tale. Cele mai frumoase 5 garduri pentru curtea casei Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Dan Grigorescu, șeful secției de Chirurgie Plastica de la Spitalul Judetean de Urgența Brasov, a povestit, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, cum i-a fost „calcata” curtea casei de un urs, in plina noapte. Doctorul a marturisit ca „am inlemnit și amuțit cand m-am trezit cu animalul in…

- Un barbat, in varsta de 62 de ani, a avut parte de o moarte ingrozitoare, dupa ce a ars de viu in curtea casei. Acesta este imobilizat intr-un scaun cu rotile, iar vecinii lui spun ca ar fi adormit cu țigara in mana. Moarte ingrozitoare pentru un barbat imobilizat in scaun cu rotile Tragicul accidentul…

- Un barbat din Curtea de Argeș a fost reținut, vineri dimineața, dupa ce in timpul nopții, dupa un conflict cu soția, și-a incendiat locuința. Polițiștii din Curtea de Argeș au reținut, vineri dimineaț...

- Nr. 189 Oradea, 11.08.2021BULETIN DE PRESAProiectil gasit de un localnic din Tulca, in curtea casei Marti, 10 august a.c., intre orele 20.40 22.00, pompierii militari pirotehnisti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor au desfasurat in localitatea Tulca, o operatiune…

- Un tezaur de peste 100 de monede romane si podoabe de argint, vechi de aproape 2.300 de ani, descoperit anul trecut intr-o oala de un roman in timp ce facea sapaturi pentru amenajarea unei piscine, a intrat in patrimoniul muzeal.

- Se spune ca este mereu cate ceva de facut pe langa casa, iar amenajarea unei gradini poate fi un proiect de lunga durata. Daca și ție iți place sa meșterești in curte, dar nu știi cu ce sa incepi, afla din acest articol cateva sfaturi utile care sa iți ușureze munca. Cum se amenajeaza o gradina și ce…

- Un barbat de 46 de ani din comuna Cioraști, județul Vrancea, a fost gasit luni impușcat in curtea casei sale. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au fost sesizați luni cu privire la faptul ca in comuna Cioraști, sat Spatareasa, un barbat a fost gasit decedat in curtea locuinței sale. Polițiștii…

- Sunt tineri, ambitiosi si se conduc dupa principiul ca in viata toate trebuie facute cu placere. Vorbim despre sotii Valeria si Vasile Gribinet din Sadaclia, raionul Basarabeasca, care au reusit sa deschida o gradina zoologica chiar in curtea casei lor.