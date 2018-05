Cele mai cunoscute atractii turistice din lume au incaperi secrete. Si turnul Eiffel si muntele Rushmore!

Stiri pe aceeasi tema

- Serile trecute, un nebun cu un cutit s a apucat sa injunghie oameni la opera, in Paris. In paralel, in Statele Unite ale Americii au loc tot felul de atacuri armate in scoli sau licee. Noi n avem porcariile astea. Noi nici nu avem nevoie de ele. Le avem pe ale noastre. In Constanta, din pacate, "atacurileldquo;…

- Expoziția are ca tema centrala „reeducarea”, punctul culminant al violenței detenției politice in perioada comunista. Picturile lui Paul Hitter vorbesc despre tortura fizica și psihologica și despre trairile profunde ale deținutului in momentele cele mai dificile, iar fiecare lucrare are la baza marturia…

- Expoziția are ca tema centrala „reeducarea”, punctul culminant al violenței detenției politice in perioada comunista. Picturile lui Paul Hitter vorbesc despre tortura fizica și psihologica și despre trairile profunde ale deținutului in momentele cele mai dificile, iar fiecare lucrare are la baza marturia…

- Recent, Consiliul UE a aprobat in mod formal reforma sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru perioada de dupa 2020. Astfel, potrivit unui document al CE, „directiva ETS revizuita reprezinta un pas important pentru UE in direcția realizarii obiectivului de reducere a emisiilor…

- Dupa ce presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a renuntat sa mai sprijine acordul de la Paris referitor la schimbarile climatice (acord la care s-a ajuns la 12 decembrie 2015) adevarul referitor la fenomenul “incalzirii globale” a inceput sa razbata in presa internationala. Multi cercetatori,…

- "Am realizat faptul ca aceasta revolutie a 5G va avea impact asupra tuturor sectoarelor economiei. Europa este vazuta cumva pe locul 3 in urma Americii de Nord si a Asiei, aici incluzand Coreea de Sud, Japonia, China, si din perspectiva nevoii de piete mari pentru dezvoltarea 5G. In Europa, trebuie…

- Recent inauguratul stadion al lui U Craiova a fost inclus pe lista celor mai votate zece stadioane inaugurate anul trecut. Juriul concursului a fost asigurat de 5 arhitecți renumiți din lumea sportului, iar rezultatul este unul extrem de bun pentru arena "leilor". Stadionul din Craiova este pe locul…

- Ambasadorul SUA Hans Klemm s-a intalnit cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la Parlament. La discuții a participat și ministrul pentru parteneriate strategice, Ana Birchall. Recent, și premierul Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm au discutat despre ridicarea vizelor, candidatura…