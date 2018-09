Cele mai cool 15 trenduri in manichiura in acest sezon

Stiri pe aceeasi tema

- Moda este intr-o continua schimbare, insa nu totdeauna in bine. Aceasta este parerea celor care au fost oripilați de ideea ca exista femei dornice sa poarte… furnici vii in unghii. Doamnele și domnișoarele interesate se pot programa la un salon de manichiura din Rusia care ofera ”unghii cu furnici”.…

- Cand vine vorba de unghii, vara este cel mai potrivit anotimp pentru joaca, pentru curaj, pentru modele neobisnuite, originale, pentru a indrazni si a incerca altceva. Specialistii spun ca in aceasta vara puteti opta pentru efect marmura, sclipici, cristale mari, degrade, folie de transfer, pigment,…

- Dincolo de model, culoare sau forma, o manichiura impecabila este aceea care rezista mult timp pe unghii. Manichiura este un detaliu foarte important atunci cand este vorba despre frumusețea mainilor. Uneori, de cat sunt de ingrijite mainile dumneavoastra depind foarte multe lucruri, și nu doar starea…

- Am vorbit cu designerul Ellida Toma despre ce se poarta in acest sezon, astfel incat tu sa știi in ce sa investești, cand merg la shopping. „Este foarte ușor sa te imbraci la moda, deși nu este nevoie sa-ți reinnoiești complet garderoba, pentru ca in acest sezon modelele extrem de clasice sunt aduse…

- Spaniolul Dani Pedrosa (32 de ani) se va retrage din MotoGP la finalul acestui sezon, in luna noiembrie, incheindu-si astfel o cariera in motociclism de 18 ani, informeaza Reuters., conform news.ro.Pedrosa a facut anuntul retragerii, joi, la GP-ul Germaniei. “Anul trecut nu voi concura…

- Catalin Botezatu ne spune ce se poarta vara aceasta. Catalin Botezatu ne sfatuieste, in primul rand, sa purtam hainele care ne avantajaza si, in al doilea rand, care ne dau libertate de miscare. "Vara este, in general, un sezon ofertant din punctul de vedere al modei. Se poarta materialele lejere, vaporoase,…

- Cel de-al noualea sezon “Next Star” a adus in fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa, dar și a publicului, copii talentați la muzica, dans sportiv, stand-up comedy, street dance, circ, karate, pictura și... geografie, intr-o ediție spectaculoasa și emoționanta, caștigata fara drept de apel…