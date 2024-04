Stiri pe aceeasi tema

- Minaur Baia Mare se va confrunta cu Valur Reykjavik in semifinala EHF European Cup, duminica, 21 aprilie, la ora 22:30, la N1 Hollin Reykjavik. Minaur, cu un parcurs solid in competiție și Valur, determinat sa-și apere terenul de acasa, se pregatesc pentru un duel intens. Mult succes Minaur Baia Mare! …

- Formația de handbal masculin Minaur Baia Mare s-a calificat in semifinalele EHF European Cup, desi a pierdut in deplasare, cu 28-30, returul cu echipa austriaca Bregenz Handball. In alt meci, Steaua a ratat calificarea in „careul de ași”, dupa ce a cedat in Islanda, in fața celor de la Valur, cu 30-36.…

- Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia Bregenz Handball, scor 30-28 (18-16), in mansa retur din sferturile European Cup, dar s-a calificat in semifinalele competitiei. Minaur a inceput destul de bine meciul din Austria si a condus in cateva randuri…

- Maramureșenii de la CS Minaur Baia Mare s-au impus cu 37-31 (17-14) in partida cu Bregenz Handball contand pentru manșa tur a „sferturilor” din EHF European Cup. CS Minaur Baia Mare, ocupanta a locului 3 in Liga Zimbrilor, merge bine și in a treia competiție europeana ca valoare, EHF European League.…

- Sambata, 23 martie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Bregenz Handball, din prima manșa a sferturilor de finala ale EHF European Cup. Manșa a doua va avea loc in Austria, o saptamana mai tarziu. Meciul tur va fi arbitrat de o brigada…

- Echipele masculine de handbal Minaur Baia Mare si Steaua Bucuresti si-au aflat, marti, adversarele din sferturile de finala ale European Cup. Astfel, Steaua se va duela pentru accederea in careul de asi al EHF European Cup, cu echipa islandeza Valur Reykjavik. Turul va avea loc pe teren propriu, pe…

- CS Minaur Baia Mare s-a calificat in sferturile de finala ale EHF European Cup, dupa ce a invins in deplasare echipa bosniaca RK Vogosca, cu scorul de 34-25, in returul „optimilor”. Minaur a fost condusa in Bosnia-Hertegovina o singura data, in minutul 4, cu 1-0. In rest, baimarenii au controlat jocul…