- Ecaterina Antonescu, fost ministru al Educatiei, a comentat duminica, la Antena 3, scandalul din PNL dintre Florin Citu si Ludovic Orban care in ultima perioada nu scapa nicio ocazie de a se ironiza reciproc. Ecaterina Andronescu a apreciat scandalul pentru șefia PNL ca fiind grav mai ales…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației: Doar 77% din absolventii de liceu s-au inscris la Bacalaureat. Numarul elevilor care s-au inscris la Bacalaureat 2021 pentru acest an este mai mic decat cel de anul trecut, a spus ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, duminica, la Antena 3. Mai exact, este vorba de…

- Venitul net bancar inregistreaza o crestere cu 14% (cu 5 milioane lei fata de aceeasi perioada din anul 2020), pana la 41,2 milioane lei, evolutie pozitivadatorata in principal veniturilor din comisioanesi din activitatea financiara. Veniturile din dobanzi credite au scazut cu 3%, la 25,5 milioane…

- Miron Mitrea: „E dezordine in administrarea Romaniei. Nu le e frica de premier, deschid gura cand au un microfon in fața. Este o lupta electorala, cine e mai bun cu populația. Lupta acum e cine scoate primul maștile. Președintele a anunțat relaxarea, nu premierul. Situația este evidenta, am intrat in…

- Diana Munteanu a slabit mult in ultima perioada, iar dovada sta in cele mai revente imagini cu aceasta. Mulți au spus ca a exagerat și ca este in prag de anorexie. Cu toate astea, prezentatoarea TV marturisește ca se simte bine in pielea ei și a dezvaluit cate kilograme are.Diana Munteanu are 42 de…

- In varsta de 68 de ani, artistul a fost infectat cu coronavirus, dar, din fericire, și-a revenit spectaculos. Victor Socaciu a ținut sa mulțumeasca public tuturor cadrelor medicale și prietenilor care l-au ajutat sa treaca peste aceasta cumpana. „Am stat in spital 3 saptamani, acum sunt spre finalul…