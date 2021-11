Cele mai comune exemple de apoziții din limba română Folosim apoziții in fiecare zi fara ca macar sa ne dam seama. Ce sunt de fapt acestea ș care sunt cele mai comune exemple de apoziții din limba romana? Apoziția vine de la cuvantul latinesc appositio, care inseamna adaugare și are interpretari diferite la mulți autori. Astfel, nicio definire nu acopera noțiunea in toate construcțiile, in ele fiind implicați diverși factori semantici sau sintactici. Practiic, apoziția “explica” antecedentul (care se afla inainte), ceea ce inseamna ca conținutul acesteia depinde de conținutul antecedentului. Dependența de coținut fața de antecedentul careia i se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

