Cele mai bune orase in care sa locuiesti: Niciun oras din SUA in top 10

- Viena detroneaza Melbourne si devine cel mai bun oras din lume in care sa locuiesti.Melbourne a fost detronat de pe pozitia sa de orasul cel mai ''locuibil'' din lume dupa sapte ani consecutivi, pierzand coroana in favoarea capitalei Austriei, Viena, relateaza DPA si Reuters.

