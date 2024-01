Cele mai bune oraşe din lume pentru 2024. New York deschide lista New York este cel mai bun oraș pentru 2024, potrivit sondajului Time Out, care a intervievat aproximativ 20.000 de locuitori din intreaga lume, alaturi de rețeaua sa globala de scriitori și editori, transmite CNN.Time Out a intocmit lista celor mai bune 10 orase din lume, dupa ce a intervievat aproximativ 20.000 de locuitori ai orașelor din intreaga lume, alaturi de rețeaua sa globala de scriitori și editori. Printre criteriile luate in calcul au fost: gastronomia, arhitectura și evenimentele culturale ale orașelor.Scopul, spune Time Out, este de a oferi "inspirație pentru calatorii", dar și o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

