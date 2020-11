Cele mai bune filme de pe HBO GO de vizionat în anul 2020

In topul celor mai bune filme de pe HBO GO sunt incluse producții de toate genurile apreciate de toate categoriile de varsta. JOKER Filmul Joker a starnit reale controverse in randul criticilor de film. Filmul este un thriller psihologic american, care prezinta povestea lui Arthur Fleck ( Joker ) interpretat de Joaquin Phoenix. Joker este probabil cel mai controversat personaj al DC Comics. Povestea este una fictiva și prezinta drama psihologica a personajului principal. Protagonistul iși dorește sa devina comediant dar o problema de care sufera il face pe acesta sa devina motivul glumelor. Joker…