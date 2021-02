Cele mai bogate familii regale din Europa. Ce monarh are cea mai mare avere în 2021 Cele mai bogate familii regale din Europa nu sunt neaparat și cele mai cunoscute. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, de exemplu, este de departe cea mai celebra, dar nu și cea mai bogata. Regina Elisabeta a II-a are o valoare neta cuprinsa intre 500 și 600 de milioane de dolari, dar nu este cel mai bogat monarh din Europa. Unele dintre familiile regale europene au raportat o valoare neta de ordinul miliardelor. Cele mai bogate zece familii regale din Europa, dupa valoarea lor neta 10. Regele Philippe, Belgia Valoare neta: 14 milioane de dolari Exista puține date privind averea regelui Philippe,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, 951,4 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 31 de luni, la un randament mediu de 1,99% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Citește și: DECIZIE…

- Hotelul din Chicago al fostului președinte american Donald Trump a folosit in mod necorespunzator apa din raul Chicago pentru a raci cladirea, incalcand reglementarile privind protecția mediului, conform unui judecator din Illinois, transmite Business Insider. Hotelul din Chicago al fostului presedinte…

- Este un mare expert al SUA in boli infecțioase și conduce Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID). Anthony Fauci este cel mai bine platit angajat guvernamental din Statele Unite, depașindu-l chiar pe președintele SUA. Potrivit Forbes, care citeaza cele mai recente date guvernamentale,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 1,547 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 65 de luni, la un randament mediu de 2,38% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Un britanic care a aruncat accidental in coșul de gunoi un hard disk pe care avea incarcate monede digitale bitcoin a oferit autoritaților locale mai mult de 70 de milioane de dolari, ca sa-i permita sa excaveze un depozit de deșeuri, noteaza CNN . Lucratorul IT James Howells deținea un magazin digital…

- Stefan Thomas, un programator din San Francisco, traiește zilele acestea cea mai tensionata perioada din viața lui: el nu mai ține minte parola cu care iși poate accesa portofelul electronic in care are 7.002 bitcoini. Valoarea acestora, chiar și dupa ce criptomoneda a mai scazut, tot depașește cu mult…

- Ministrul Educatiei Nationale Sorin Cimpeanu anunta ca sustine introducerea in buget pentru acest an a sumei de 530 de milioane de lei pentru a fi pusa in practica o Hotarare de Guvern cu privire la cuantumul minim al bursei la nivel de o suta de lei. Suma reprezinta dublul bugetului de anul trecut,…

- Google și Amazon au fost amendate cu 163 de milioane de dolari americani in Franta, dupa ce au incalcat un set de legi privind cookie-urile, informeaza Business Insider.Google a fost amendata cu 120 milioane de doalri, iar Amazon a fost sancționata cu 42 de milioane de dolari.Autoritatea pentru Protectia…