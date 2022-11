Cele mai așteptate filme ale iernii! Surpriză, Zlatan Ibrahimovic își face debutul ca actor Mai avem puțin și intram in ultima luna a acestui an, unul ce a fost plin de premiere cinematografice de succes. Iarna este lunga, și anunța -de asemenea-alte noi filme, producții indelung așteptate și de-a dreptul fabuloase. Noul Avatar dar și continuarea unei populare producții franceze ce, surpriza, il va avea in distribuție pe Zlatan Ibrahimovic, se numara printre cele mai așteptate producții cinematografice ale iernii. Asterix & Obelix: L’Empire du Milieu (regatul de mijloc) Faimoșii Asterix și Obelix se intorc in cinematografe, intr-o noua formula ce-l are și pe starul fotbalului mondial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drame cu potențial de Oscar, pelicule cu acțiune exploziva, filme SF sau horror – cu siguranța vei gasi ceva pe placul tau! Iata ce merita sa vezi in aceasta iarna la cinema. Violent Night Nu e chiar genul de film tradițional de Craciun, insa poate nu strica sa ne schimbam un pic perspectiva. David…

- Un roman din Statele Unite ale Americii și o fosta Miss Univers, Demi Leigh, au poposit pentru cateva ore in mijlocul romilor din Pata Rat. Pentru membrii comunitații sarace de la periferia Clujului a fost un moment de-a dreptul incredibil.

- Gest umanitar facut de un roman stabilit in Statele Unite ale Americii. Samuel Bistrian s-a intors in tara pentru a le dona cizme copiilor care locuiesc la Pata Rat, langa groape de gunoi a Clujului. Acesta nu a venit singur, ci insoțit de fosta Miss Univers, Demi Leigh. Samuel Bistrian, un roman…

- Dumitru Prunariu, primul roman care a zburat in spațiu, a umplut Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara. Tinerii au venit sa asculte o prelegere despre viitorul omenirii pe Luna. Dumitru Prunariu, membru de onoare și Doctor Honoris Causa al Universitații de Vest a revenit la Timișoara, pentru…

- Șase podoabe și un sanctuar de la Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița, obiecte prețioase care fac parte din Tezaurul Romaniei, vor fi expuse in premiera in Statele Unite ale Americii.

- ”Sircovscaia, facuta cetațean roman la Washington” titram ”lovitura” din 31 august. Dezvaluire care pare deja a reprezenta inceputul celui mai mare scandal de spionaj caruia i-a cazut prada statul roman in ultimele decenii! Pentru ca incidentul diplomatic major deja declanșat de halucinantul gest al…

- Abordare unica in tratarea cancerului, la Cluj. Premiera in Romania: care sunt cele trei direcții pe care merg medicii Institutul Oncologic din Cluj si alte doua institute de profil din tara sunt implicate intr-un proiect prin care se initiaza o abordare unica in Romania si in Europa de Est in ceea…

- Nici un stat nu-si mai poate declara seperioritatea geopolitica doar raportandu-se la criterii de ordin economic, financiar, militar si tehnologic. Astazi, Statele Unite ale Americii, desi manifesta superioritate in aceste domenii, sunt cuprinse de frisoanele unor ingrijorari reale, deoarece China le…