Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca RCA pentru utilajele agricole va ramane la acelasi nivel de anul trecut, punctand ca isi doreste ca fermierii sa nu „cada prada” anumitor partide politice care incearca sa isi asume acest protest. „Am spus-o si o spun in continuare, protestele au inceput…

- Florin Barbu a vorbit luni seara, la Digi24, in cadrul emisiunii „Jurnalul de seara”, despre intalnirea pe care a avut-o in cursul zilei cu fermierii, și care s-a soldat cu soluționarea revendicarilor. Astfel, ministrul Agriculturii ii indreamna pe fermierii care mai protesteaza sa mearga acasa.

- „Am venit in sprijinul fermierilor romani cu doua proiecte foarte importante: 1. Creditul Fermierului: care se da pe cadru Ucraina, unde vor beneficia de capital de lucru cu 1,95% dobanda, roborul suportat de catre Ministerul Agriculturii și Guvernul Romaniei; 2. Creditul Agricol cu 2% plus robor, care…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Revendicarile fermierilor erau transpuse deja in bugetul Ministerului Agriculturii, a declarat ministrul Florin Barbu, sambata, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru. Florin Barbu, pe B1 TV: Este pentru prima oara cand Ministerul Agriculturii are 2% din PIB ca…

- "Am avut discutie cu toate formele asociative. Incepand de luni incepem discutiile pe revendicarile pe care dansii le au. A fost solicitarea acestor asociatii sa ii las pana vineri sa discute cu toti membrii din tara si ulterior, de luni, sa ne intalnim si sa punem in practica prin actele normative…

- "Am spus-o si o spun in continuare, protestele au inceput de la RCA. Eu vreau sa anunt in premiera ca RCA la utilajele agricole este la fel ca anul trecut, vreau sa anunt ca si anul acesta (...) suportam acciza la motorina pentru fermieri. In anul 2023 am subventionat 50% din consumul de motorina, subventie…

- Un protest spontan al agricultorilor are loc și in vama Bechet, județul Dolj. Aceștia cer modificarea mai multor legi. Ei cer și o lege anti-dumping care sa ii apere de produsele de import vandute sub prețul pieței. Fermierii nu știu exact ce vor – cel puțin asta crede ministrul Agriculturii, Florin…

- Membrii PNL din Comisiile pentru agricultura ale Parlamentului „privesc cu maxima ingrijorare turnura neașteptata” pe care a luat-o poziția oficiala a Romaniei, exprimata de ministrul agriculturii Florin Barbu in fața forurilor europene, in ceea ce privește propunerea Comisiei Europene care reglementeaza…